شاهد.. المقاومة تقصف القوات الإسرائيلية في محور نتساريم

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا تظهر قصف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ "رجوم".

وأوضحت القسام أن العملية تمت الجمعة بالتعاون مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة.

وأظهر المقطع بطارية تتسع لـ15 صاروخا قبل إطلاقها باتجاه أهدافها.