تحت الأرض وفوقها.. القسام تقصف قوات الاحتلال المتوغلة بحي الزيتون

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورا تظهر قصفها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.

وظهر مقاتلو القسام ينفذون عمليات القصف بقذائف هاون متنوعة الأحجام من فتحة أحد الأنفاق، وكذلك من مناطق زراعية.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام استهدافها -بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– تجمعات قوات الاحتلال في "شارع 10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.