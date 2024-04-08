لين ياسين.. الطفلة ذات الأعوام الأربعة التي قتلها الاحتلال وأباد عائلتها

قتلت آلة الحرب الإسرائيلية الطفلة لين ياسين ذات الـ4 سنوات، قبل أن تبدأ حياتها، وذلك عندما قصفت منزلا كان يؤوي عائلتها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي محاولة للحياة، نزحت عائلة لين إلى حي الزهور في مدينة رفح، لكن الاحتلال قصف منزلهم في 26 مارس/آذار الماضي، فقتل الطفلة ووالديها وجديها وإخوتها وعمّاتها وأبناءهم وأزواجهم ولم يترك منهم أحدا على قيد الحياة.

وبثت الجزيرة مشاهد فيديو كانت قد التقطتها والدة لين لطفلتها، وهي في ثياب الصلاة تارة، وفي مشهد آخر ظهرت لين وهي تدعو بهزيمة الأعداء.