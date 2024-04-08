صحف عالمية: انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب غزة حيّر حتى جون كيربي

طرحت صحف ومواقع عالمية في تحليلات وتقارير تساؤلات حول قرار الجيش الإسرائيلي سحب قواته من جنوب قطاع غزة، وركزت بعضها على الوضع في غزة وما تنذر به الأشهر الستة المقبلة، مشددة على ضرورة تكثيف الغرب ضغوطه على إسرائيل لوقف الحرب الآن.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن قرار الجيش الإسرائيلي سحب قواته من جنوب غزة، يثير تساؤلات حول خططه الحربية المقبلة، وذكّرت أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عادوا إلى مناطق سبق لإسرائيل أن ادّعت إحكام السيطرة عليها.

وقالت الصحيفة إن قرار الانسحاب حيّر حتى كبار المسؤولين في البيت الأبيض مثل جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي.

وأعلن جيش الاحتلال أمس سحب قواته من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع المقاومة الفلسطينية، والتي أدت إلى دمار واسع في المنطقة.

وأشارت "هآرتس" في تحليل إلى احتمالات قد تكون وراء قرار الانسحاب من جنوب غزة، منها ما هو مرتبط بصفقة أصبحت وشيكة مع حماس، مضيفة أنّ هناك تفسيرات أخرى منها: "أنّ الانسحاب يمهّد لعملية كبرى في رفح، وثمَّة احتمال أيضا بأنّ الانسحاب يهدف فقط إلى إطالة أمد الحرب، لخدمة حسابات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشخصية".

أما "جيروزاليم بوست" فوصفت الانسحاب من جنوب غزة بأنّه مذهل، وتساءلت بدورها: "هل هو استجابة للضغوط الأميركية أم تحوّل بخصوص الرهائن؟" وقالت الصحيفة "إن إسرائيل ستحتاج الآن إما إلى إستراتيجية جديدة أو لتقديم تنازلات أكبر لحماس لاستعادة مزيد من الرهائن".

ومن جهة أخرى، حذّرت افتتاحية "الإندبندنت البريطانية" من "أنّ الوضع في غزة ينذر بأنّ الأشهر الستة المقبلة ستكون قاتمة على الفلسطينيين مثلما كانت الأشهر الماضية"، ما يتطلب وفق الصحيفة تكثيف الغرب ضغوطه على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإجباره على وقف الحرب الآن.

وأضافت الصحيفة: "إن البداية يجب أن تكون بتقليص مبيعات السلاح لإسرائيل". ورأت أن فرص السلام لا تزال ممكنة رغم أن تاريخ المنطقة حافل بالحروب.

وسلّط موقع "ميديابارت" الفرنسي الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجهات الحقوقية في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، وبما أن القطاع مغلق أمام العالم، فالتوثيق يتم عن بعد.

أما النشطاء الفلسطينيون الموجودون على الأرض فمذهولون من حجم الدمار وفداحة الخسائر البشرية التي سبّبها الجيش الإسرائيلي، وفق الموقع الذي ينقل عن أحدهم القول إنهم فقدوا كلّ القدرة على العمل والتوثيق، خلافا للحروب السابقة على غزة.