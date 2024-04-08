شاهد.. سرايا القدس تستهدف آليات وجنود الاحتلال بالاشتراك مع فصيلين آخرين

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد لاستهداف وقصف مقاتليها آليات وحشود جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وتضمنت المشاهد رصد دبابة ميركافا 4 على مفترق الولادة بمحيط مجمع الشفاء في مدينة غزة ثم استهدافها بقذيفة آر بي جي، بينما يقول أحد مقاتلي السرايا "هذه رسالة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي يقول كنا في مجمع الشفاء ولم يمسسنا أي ضرر".

كما تضمن المقطع مشاهد قصف مشترك بالصواريخ، مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهدف حشود جنود الاحتلال، ومشاهد أخرى لقصف مشترك بقذائف الهاون، مع لواء العامودي، استهدف جنود الاحتلال.

ودأبت فصائل المقاومة -وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس- على توثيق عملياتها المتنوعة ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.