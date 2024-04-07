والدته تنتظر بيتا في الجنة.. الاحتلال يقتل الطفل يمان ويغتال وعده لأمه

سلطت الجزيرة -في فقرتها اليومية المسائية حول شهداء العداون الإسرائيلي على قطاع غزة– الضوء على قصة الطفل الشهيد يمان نادر سليمان الذي قتله الاحتلال خلال الحرب الحالية.

وكان يمان قد وعد والدته بأنه سيبني لها بيتا جديدا بعد نهاية الحرب، وذلك بدلا من منزلهما الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي استشهد يمان وشقيقه الأصغر ريان و3 من خالاتهما في قصف إسرائيلي على غزة، وقد نعتهما والدتهما قائلة إنهما سيبنيان لها بيتا في الجنة.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، قد تخطت 33 ألف شهيد بينهم أكثر من 13 ألف طفل، وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة.