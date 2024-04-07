إعلام عبري: بعد 6 أشهر من الحرب.. إسرائيل فشلت ولن تعود كما كانت

أفردت قنوات إعلامية إسرائيلية مساحة واسعة للنقاش والتحليل بعد نصف عام على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى)، إذ خلص محللون إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة، وأنها لن تعود مرة أخرى كما كانت.

واستعرض مقدم البرامج السياسية في القناة 12، داني كوشمارو، الخسائر التي مني بها الاحتلال خلال هذه الفترة، ومع عرضه صور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب على الشاشة، قال إنهم "المسؤولون عن الكارثة الكبرى التي عرفتها دولة إسرائيل".

وفي هذا السياق، قال إن الحكومة كذلك ليست فعالة ومرتبكة ومشلولة، ورئيسها يرفض الإقرار بمسؤوليته، كما أنه وكل السياسيين منشغلون بالنجاة السياسية، في الوقت الذي تتردى فيه علاقات إسرائيل مع العالم إلى أدنى مستوياتها.

ومضى قائلا "الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أثبت أنه صديق حقيقي يهدد الآن بفرض حظر تصدير السلاح لإسرائيل، والاقتصاد في أزمة ولا توجد دعاية فعالة في العالم، وأكثر من 100 ألف إسرائيلي تم إخلاؤهم من منازلهم، وحشود يتظاهرون في الشوارع بسبب الإحباط والغضب".

تلاشي الدعم والشرعية

بدوره، يرى محلل الشؤون السياسية في قناة كان 11، مؤاف فاردي، أنه مع انقضاء نصف عام على الحرب، بدأ دعم وشرعية إسرائيل لدى الولايات المتحدة في التلاشي.

وتساءل فاردي، كيف وصل الحال في وقت قصير إلى هذه الذروة، ووضع بايدن خطوطا حمراء لنتنياهو لم نعرف مثلها من قبل؟، وكيف خسرت إسرائيل دعم أهم صديقاتها؟ مضيفا، "نحن بحاجة للولايات المتحدة ونحن أولئك الذين باتوا يخسرونها".

أما مراسل الشؤون العسكرية لدى القناة 13، أور هيلر، فعبر عن الصدمة التي لا يزال المجتمع الإسرائيلي يعيشها بقوله "نصف سنة مرت على الحرب ومع ذلك كأن أحداث السابع من أكتوبر وقعت قبل ساعة، وكلنا ما زلنا داخل هذا الحدث.. دولة كاملة تحت الصدمة في حدث لن تعود الدولة بسببه كما كانت".

ومع تقديره بأن الحرب قد انتهت، يرى محلل الشؤون السياسية في القناة 13، وإيال بيركوفيتش، أن هناك 4 أمور لم تحدث، وهي تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستعادة المخطوفين، وعدم النجاح في إيقاف إطلاق الصواريخ من غزة، وعدم إعادة من تم إخلاؤهم من بيوتهم، مما يعني "الفشل".

وفي مقابلة إذاعية، قال الباحث الإسرائيلي في شؤون اللاسامية، يهودا باور، إن بلاده ترتكب جرائم وحشية جماعية في غزة، وساهمت بسبب ذلك، في ازدياد العدوانية تجاهها في الخارج، ومن النهج شديد الانتقاد من قبل الأكاديميين المعروفين، مضيفا "نحن ارتكبنا جرائم قتل دون أي شك والرد يلحق الضرر بنا".