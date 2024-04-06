محمد المجالي: الجميع يحتاج النصيحة والنبي سليمان تعلم من نملة

يقول أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة قطر الدكتور محمد المجالي إن جميع الناس بحاجة إلى النصيحة التي تعني إرادة الخير للآخرين وضدها الغش، ويشدد على مسألتي الرفق والإخلاص في تقديم النصيحة.

ويرجح أن كلمة الناصح في اللغة العربية أُخذت من خالص العسل أو خالص أي شيء، مما يعني أن الإنسان يبحث عن الأفضل والأكمل الذي يرضي الآخر وينهض به إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى.

ولأن المؤمن يعيش وسط مجتمع يهمه أمره فهو بحاجة لتقديم الخير للناس من منطلق قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، ويوضح المجالي أن الشخص قد يقع أو يخطئ، وبالتالي هو بحاجة لمن ينصحه ويوجّهه للأفضل والأصوب.

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه تميم بن أوس: "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".

ويوضح محمد المجالي -في حديثه لحلقة (2024/4/6) من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان"- أن النصيحة لله تكون بالدعوة إلى توحيده وإفراده بالعبودية سبحانه وتعالى، والدعوة إليه، والدعوة لرسوله باتباعه ونصرة منهجه والالتزام بهديه، مشيرا إلى أن الرسول الكريم ذكر أئمة المسلمين لاعتبارات خاصة، وأخيرا النصيحة لعامة المسلمين بإرادة الخير لهم.

أشكال النصح

ووردت في القرآن الكريم أشكال وأنماط كثيرة من النصح، فقد جاء في قوله عز وجل في سورة القصص "وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين".

وكان دافع الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة هو إرادة الخير لموسى عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن حينها قد أوحي إليه، حسب القصص القرآني.

ويشير أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بجامعة قطر إلى أن دعوة الأنبياء لأقوامهم جاءت بصيغة النصيحة، قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف "وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله.."، وقوله تعالى في السورة نفسه "إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله"، أي أن الأنبياء يريدون الخير لأقوامهم.

وذكر الله عز وجل النصيحة في خطاب الأنبياء مع أقوامهم الكافرين، ليبيّن حرص أي نبي على قومه وأنه يريد بهم الخير.

ومن أشكال النصح التي وردت في القرآن الكريم، نصيحة نوح عليه السلام لابنه الكافر إشفاقا عليه، حيث يقول عز وجل في سورة هود "ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين"، وكذلك نصيحة إبراهيم عليه السلام لوالده الكافر إشفاقا عليه أيضا وخوفا عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى.

صفات الناصح والمنصوح

ويعدد الدكتور المجالي صفات الناصح في التالي: أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون ذا علم لما ينصح به، وأن يتحرى الرفق، وأن يكون صبورا على المنصوح، بالإضافة إلى "النصحية لا الفضيحة"، أي أن تكون النصيحة سرا، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعن آداب المنصوح، يؤكد المجالي أن عليه أن يتواضع ويتقبل النصيحة، ويستشهد بنبي الله سليمان عليه السلام الذي قال إنه تعلم من نملة، وأنعم عليه الله سبحانه وتعالى أن يعرف لغتها "حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون" (سورة النمل).

كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول "أشيروا علي أيها الناس".