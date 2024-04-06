تعرف على حصيلة الأسرى والجثث الذين أعلنت إسرائيل استعادتهم من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي تحرير عدد من الأسرى واستعادة جثث آخرين خلال عملياته العسكرية التي بدأها في قطاع غزة قبل 6 أشهر.

ووفق تقرير معلوماتي للجزيرة، فقد أعلن الجيش في الـ29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استعادة المجندة الأسيرة أوري ميجيديش، وهي العملية التي ثارت حولها الكثير من الشبهات بعد أحاديث عن عدم وقوع ميجيديش في الأسر أساسا.

وفي الـ16 من نوفمبر/تشرين الثاني أعلَن استعادة جثة المجندة نوعا مارتساينو من مدينة غزة، كما أعلن مطلع ديسمبر/كانون الثاني استعادة جثة الأسير أوفير تسرفاتي.

وفي الـ14 من الشهر نفسه، أعلن استعادة جثث المجندين إليا طوليانو ونيك بليزر ورون شيرمان.

وفي الـ12 فبراير/شباط الماضي، أعلن الجيش تحرير الأسيرين فيرناندو مرمان ولويس هار، وفي الرابع من أبريل/نيسان الجاري، أعلن استعادة جثة الأسير إلعاد كاتسير من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.