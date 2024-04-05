حلم لم يكتمل.. الاحتلال يقتل محمد اللولو صانع الهدايا ودائم الابتسامة

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الغزي محمد عصام اللولو (أبو عصام)، وهو بعد لم يخط سوى خطوات صغيرة في معترك الحياة، بينما كان يحمل أحلاما كبيرة لنفسه وابنته ميرفت التي لم تكمل عامها الأول.

وكان أبو عصام قد أنشأ قبل أعوام قليلة مشروعه الخاص حيث فتح محلا لبيع الهدايا التي كان يصنع بعضها بيديه، كما كان من عشاق السيارات الرياضية وسباقاتها المختلفة.

تميز محمد اللولو بابتسامته الدائمة وكان محبوبا بين أصدقائه ومعارفه، ويحكي بين الحين والآخر عن أحلامه التي خبأها لابنته ميرفت، إلا أنها لم تكتمل.

ففي 29 يناير/كانون الثاني، أغارت طائرات إسرائيلية على منزل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ليستشهد محمد وزوجته هديل وابنتهما ميرفت ذات الشهور الخمسة، ووالده ووالدته وشقيقته وأفراد آخرون من أقاربه.

وفي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك التي توافق اليوم الـ182 بتوقيت الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال 5 مجازر وفق مكتب الإعلام الحكومي، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 33 ألفا و91 شهيدا.