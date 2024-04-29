صحف عالمية: إسرائيل أبلغت مصر رفضها وقف الحرب بعد تنفيذ صفقة التبادل

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على الجدال الإسرائيلي الداخلي بشأن الهجوم المحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وعلى مسألة رفض الاحتلال وقف الحرب على القطاع الفلسطيني.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر إسرائيلية أن "تل أبيب ستكون على استعداد لتأجيل الهجوم المخطط له منذ مدة طويلة على رفح إذا أمكن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين".

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل بدأت الاستعدادات لإجلاء المدنيين من مدينة رفح قبل الهجوم المتوقع الذي قد يأتي في غضون أسابيع، وفقا لمسؤول إسرائيلي.

وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن إسرائيل أبلغت مصر في رسالة أنها مستعدة لتنفيذ جميع مطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستثناء إعلان نهاية الحرب بعد تنفيذ الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله "حتى أكثر الوزراء الإسرائيليين اعتدالا الذين يضعون استعادة الرهائن في صدارة الأولويات بدأ صبرهم ينفد جراء تعطيل محادثات بدء العملية في رفح".

وقال رون بن يشاي الكاتب في صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه لا وجود لانتصار مطلق في غزة، وإن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أنه يمكن استكمال المهمة بإستراتيجية مختلفة وأساليب قتالية أخرى.

وفي سياق آخر، كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية عما سمتها المنطقة الرمادية للتعاون الدفاعي بين إسرائيل وفرنسا.

وقالت الصحيفة إن فرنسا خفضت صادراتها الدفاعية لإسرائيل إلى الحد الأدنى، دون قطع العلاقات العسكرية بشكل كامل.

وركزت صحيفة "وول ستريت جورنال" على الهجوم الإيراني على إسرائيل، وقالت إنه أدى إلى تعميق المخاوف بشأن برنامج طهران النووي، كما رأت "أن تبادل إطلاق النار المباشر بين الخصمين يفتح حقبة من المنافسة الأكثر خطورة".