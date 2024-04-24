خبير عسكري: الحرب لم تقض على المقاومة وتقاد بطريقة سياسية

تشهد المنطقة الوسطى من قطاع غزة تطورات ميدانية متسارعة، حيث يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التوغل مجددا بعد أن عجز سابقا عن العبور إلى وادي غزة باتجاه مدينة النصيرات.

وفي هذا السياق، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن جيش الاحتلال يحاول العودة إلى المناطق التي توغل فيها سابقا، لأنه لم يستطع القضاء على فصائل المقاومة.

ولأن العمليات العسكرية الإسرائيلية لم تؤدِ -كما يزعم الاحتلال- إلى تدمير القدرات العسكرية والبنى التحتية للمقاومة الفلسطينية في الفترة الماضية يقوم الآن بعمليات في مختلف المناطق، في بيت لاهيا وبيت حانون والزهراء والمغراقة، لكنه يواجه بمقاومة شرسة.

واستنادا إلى تقرير "نيويورك تايمز" هناك من 3 آلاف إلى 5 آلاف مقاتل فلسطيني في المنطقة الشمالية من القطاع، مما يعني أن هناك سرعة في إعادة عملية التأهيل لدى فصائل المقاومة، كما يذكر الخبير العسكري.

ويقر الإسرائيليون بأن جزءا من عملياتهم العسكرية تهدف إلى منع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من إعادة تشكيل نفسها.

وبرأي الخبير العسكري والإستراتيجي، فإن الحرب تقاد بطريقة سياسية، وغاياتها سياسية وليست عسكرية، لأن بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرهون بهذه الحرب، بالإضافة إلى أن كثيرا من الخبراء يؤكدون أنه لا يمكن القضاء على المقاومة من خلال العمل العسكري.