خبير عسكري: إسرائيل غارقة في غزة وتعلمت درسا قاسيا خلال الشهور الماضية

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن جيش الاحتلال غارق في قطاع غزة لأنه لم يحقق أيا من أهداف الحرب التي أعلنها منذ بدء عدوانه على غزة قبل 200 يوم، مشيرا إلى أن العمليات الجارية حاليا في القطاع هدفها منع كتائب المقاومة من إعادة تشكيل نفسها.

وأضاف الفلاحي في تحليل على الجزيرة أن جيش الاحتلال لا يملك رؤية ولا نظرة لما بعد الحرب وبالتالي يعيش مأزقا حقيقيا خلال بقائه في غزة.

إلى جانبه، فإن التقارير تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية حماس بدأت إعادة تشكيل نفسها في المناطق التي دخلها الاحتلال خلال الشهور الماضية، خصوصا وأن انسحاب جزء كبير من القوات منح المقاومة فرصة إعادة بناء قدراتها، وفق الفلاحي الذي قال إن العمليات الإسرائيلية الحالية في الوسط أو الشمال تهدف لمنع هذا الأمر.

وعن طول أمد المعركة مع غياب الحسم، قال الفلاحي إن الحرب غير النظامية وتشعب أنفاق المقاومة يجعل مهمة إنهاء الحرب بسرعة كما في الحروب النظامية أمرا صعبا، مشيرا إلى أن ساحة المعركة تعتبر بيئة صادقة للمقاومة ومعادية للاحتلال وهو ما دفع الأميركيين لمطالبة الإسرائيليين بالانسحاب والعمل في مناطق محددة، وفق قوله.

وفيما يتعلق بالعملية التي تلوح بها إسرائيل في مدينة رفح، قال الفلاحي إنها لن تكون شاملة كما حدث في الشمال أو في خان يونس وإنما ستكون خاطفة ومحدودة عبر الدخول لمناطق محددة ثم الخروج منها.

وختم بالقول إن الاحتلال تعلم درسا كبيرا من الشهور الماضية بسبب الخسائر التي تكبدها في ظل صعوبة توفير الإسناد الجوي للقوات المقاتلة داخل المدن والمناطق السكنية.