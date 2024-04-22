الشهيد عوكل.. معلم الأجيال الذي اغتاله الاحتلال فوق جثمان ابنه

ضمن قائمة أسماء الشهداء "ليسوا أرقاما" التي وضعتها قناة الجزيرة في خلفية أستوديو الأخبار استعرضت قصة أستاذ ومعلم أجيال اغتالته الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

هو الأستاذ رائد محمد عوكل الذي أمضى 51 عاما من عمره في خدمة وتعليم أبناء شعبه، مدرسا للغة الإنجليزية، مربيا للأجيال المتعاقبة التي زرع في نفوسها حب العلم والتحلي بالأخلاق الكريمة ونبيل الصفات.

كما عمل جاهدا طوال حياته لتربية أبنائه وتأمين مستقبلهم وتعليمهم، فنجحوا وحازوا الشهادات العلمية العليا.

ولكن إجرام الاحتلال أبى إلا أن يخطف حياة ابنه الكبير الشهيد المهندس حسام بقنصه أمام عينيه بجانب منزلهم، فركض عوكل مسرعا إلى ابنه ليسعفه، فأوقعه القناص شهيدا بجانب ابنه، في مشهد درامي حزين يدمي القلوب.

رحل عوكل شهيدا، وبقي من العائلة الابن الأصغر محمد وحيدا بلا أب ولا أخ.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 200 يوم أوقعت أكثر من 34 ألفا و150 شهيدا.