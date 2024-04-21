هل كشفت الضربة الإيرانية هشاشة المنظومة الدفاعية الجوية الإسرائيلية؟

أثارت الضربة الإيرانية التي استهدفت إسرائيل في 13 أبريل/نيسان الحالي تساؤلات عن مدى نجاعة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، كما عززت تصريحات عديدة هذه التساؤلات حول نسبة الأهداف التي نجحت في اعتراضها.

حيث كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية تضاربا في الرواية الرسمية الإسرائيلية وتفاصيل المنظومة الدفاعية التي قالت إنها تصدت لـ99% من الأهداف الإيرانية، في حين أشارت معاريف إلى أن نسبة التصدي كانت 84% من المسيرات والصواريخ.

وأضافت الصحيفة أن الصواريخ الإيرانية نجحت في ضرب قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين هما نفاتيم في صحراء النقب ومطار رامون العسكري شمال مدينة إيلات.

ووفقا لتقرير أعدته سلام خضر، فقد زاد إعلان دول أخرى المشاركة في صد الهجمات الإيرانية من التشكيك في الرواية الرسمية لتل أبيب، إذ أعلنت واشنطن أنها اعترضت ودمرت أكثر من 80 مسيرة و6 صواريخ ضد إسرائيل من إيران واليمن، كما أكدت الخارجية الفرنسية وبريطانيا مشاركة قواتهما في عملية الاعتراض.

وجاء حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت حينا قال "لو لم تتعاون معنا الدول الأخرى لما اعترضنا 75% من الصواريخ القادمة من إيران" ليؤكد التضارب الكبير نسب الصواريخ التي تم التصدي لها حسب الرواية الإسرائيلية.