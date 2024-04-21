خبير عسكري: دخول مستشفى الصداقة التركي يثبت عدم أخلاقية جيش الاحتلال

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إن دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي المخصص لعلاج السرطان وتحويله إلى ثكنة عسكرية ينفي تماما فرية أن جيش الاحتلال هو الأكثر "أخلاقية" في العالم.

وأضاف -في تحليله العسكري على قناة الجزيرة- أن استخدام جيش الاحتلال للمستشفى هو أمر خارج السياقات الدولية والأعراف التي عملت بها الجيوش في السابق.

وأوضح العقيد أن المادة 18 من اتفاقية جنيف لعام 1949 تحرم الهجوم على المستشفيات أثناء المعارك، وأكمل ساخرا "يبدو أن الجيش الإسرائيلي يطبق هذه المادة الآن بشكل جلي، باتخاذه مستشفى الصداقة التركي قاعدة عسكرية".

وكان الخبير العسكري والإستراتيجي قد ذكر-في تحليل سابق على شاشة الجزيرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقام أبراج مراقبة وسواتر ترابية ترتفع بأكثر من مترين عند محور نتساريم (وسط قطاع غزة) من أجل بقاء طويل المدى في المنطقة، وقال إنه يحاول أن يقيم معسكرات تدخّل أو موطأ قدم عملياتي متقدم في تلك المناطق، بحيث تنطلق منها عمليات عسكرية قد يقوم بها باتجاه شمال أو جنوب قطاع غزة.

ويضيف العقيد الفلاحي أن جيش الاحتلال يحاول توسيع محور نتساريم لتأمين الحماية الكاملة للقواعد التي أقامها هناك، فعندما يكون هناك استهداف مباشر من قبل المقاومة الفلسطينية يمكن للآليات الإسرائيلية أو حتى الأفراد الانتشار في تلك المناطق.