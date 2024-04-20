صحف عالمية: الرد الإسرائيلي على إيران مصمم بعناية وواشنطن معزولة دوليا

تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات ما وصفتها بالضربة الانتقامية المحدودة ضد إيران، والدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية، رغم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وبخصوص التصعيد بين طهران وتل أبيب، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن إسرائيل وجّهت ضربة "انتقامية محدودة ومصممة بعناية" ضد إيران لتجنب التصعيد.

وذكرت، استنادا إلى تحليلات خبراء، "أن التزام إسرائيل الصمت بعد الهجوم وتقليل إيران من أهميته يوحيان بأن الجانبين يأملان أن تكون الضربات المتبادلة حتى الآن كافية لإرضاء الرأي العام في الجهتين دون الحاجة لمزيد من الانتقام".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا جاء فيه "أن الضربة الانتقامية الإسرائيلية تشير إلى محاولة للانسحاب من دائرة الخطر -على الأرجح- للعودة إلى حرب الظل مع إيران"، بعد أن أخرجت الجولة الأخيرة من الضربات المتبادلة الصراع بينهما للعلن وأثارت مخاوف من اندلاع حرب واسعة بالمنطقة، كما تضيف الصحيفة.

في حين رأت صحيفة "الغارديان" في مقال أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد يستفيد على المدى القصير من ما وصفه المقال رد إيران الهادئ.

وأضاف المقال "أن طبيعة الهجوم لا يمكن أن تعيد لإسرائيل مستوى الردع الذي كانت تتمتع به قبل هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، محذرا من أن نشوب حرب متعددة الجبهات لا يزال احتمالا قويا.

وكانت إيران أعلنت فجر أمس الجمعة وقوع انفجارات بسماء مدينة أصفهان، وأكدت عدم وقوع هجوم صاروخي أو تضرر للمنشآت الحساسة، بينما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت الماضي.

عزلة واشنطن الدولية

وعن تصويت 12 عضوا في مجلس الأمن الدولي لصالح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة، كتبت صحيفة "لوموند" أن النتيجة تكشف حجم الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتؤكد أهمية هذا الخيار لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن نتيجة التصويت تظهر مرة أخرى "تناقض الولايات المتحدة التي تقول إنها تدعم حل الدولتين لكنها تمنع في الوقت نفسه الفلسطينيين سبلهم لتحقيق ذلك".

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن حاولت في البداية إقناع السلطة الفلسطينية بالعدول عن مسعى الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ثم توجهت بعد مقابلتها بالرفض إلى أعضاء مجلس الأمن لإقناعهم بمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت.

وتعلق الصحيفة بأن "نتيجة التصويت أظهرت فشل الجهود الأميركية ما يعد دليلا رمزيا على عزلة واشنطن الدولية بشأن هذه القضية".