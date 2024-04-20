شاهد.. كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية شرق دير البلح

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فيديو يظهر استهداف مقاتليها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "دي 9" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عملية استهداف الجرافة الإسرائيلية، والتي تمت بقذيفة "الياسين 105".

وكانت كتائب القسام قد عرضت مشاهد من عملية قنص أحد الجنود الإسرائيليين شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تقوم كتائب القسام وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية بتوثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال.