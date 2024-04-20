خبير عسكري: عملية رفح قد تقود الاحتلال لفشل إستراتيجي غير مسبوق

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن العملية العسكرية التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ربما تقوده إلى فشل إستراتيجي كبير وغير مسبوق.

وأرجع في تحليل لقناة الجزيرة ذلك إلى أنه في حال انتهت العملية دون الوصول إلى قيادات المقاومة الفلسطينية أو العثور على الأسرى الإسرائيليين في القطاع، فإنه يعني أن الجيش قد اجتاح جميع مناطق القطاع دون تحقيق أهدافه الرئيسية لحربه على غزة.

ويرى الفلاحي أنه لا توجد محددات واضحة لدى جيش الاحتلال للذهاب إلى رفح، لكنه مصر على الذهاب إليها رغم المعارضة الدولية المتزايدة لهذه العملية، لأنه يعتبر أن ما قام به من توغلات واجتياح بري لباقي القطاع لم يحقق أي إنجاز على المستوى الإستراتيجي والعملياتي.

وهنا يرى الخبير العسكري أن العملية إن تم تنفيذها في رفح دون تحقيق الإنجازات المستهدفة فإن ذلك سيكون فشلا وخسارة إستراتيجية كبرى ومن ثم فإن هذه العملية تعد سلاحا ذا حدين بالنسبة لجيش الاحتلال.

وحول قصف المقاومة لسديروت وبلدات عدة بغلاف غزة، قال الفلاحي، إن ذلك مؤشر يدل على أن قدرات المقاومة العسكرية لا تزال فاعلة رغم التوغل الإسرائيلي في الشمال والوسط والجنوب، وأن المحافظة على البنى التحتية للمقاومة يعكس تخطيطا دقيقا لضمان استمرارية فاعليتها.

وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية ذكرت أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أُطلق من غزة باتجاه سديروت، في حين ذكرت وسائل إعلام عبرية أن القبة الحديدة فشلت بالتصدي لجميع صواريخ المقاومة التي انطلقت نحو سديروت حيث سقطت بعض الصواريخ دون التصدي لها.