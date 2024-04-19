نتنياهو يراوغ بصورة تلمح لمسؤولية إسرائيل عن الهجوم ضد إيران

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة عبر منصة إكس، ظهر فيها وهو يتحدث بالهاتف وأمامه مستندات تم إخفاء محتواها، وهو ما تناولته وسائل إعلام محلية باعتباره تلميحا بأن إسرائيل تقف وراء الهجمة المنفذة ضد إيران فجر اليوم الجمعة.

وقالت مراسلة الجزيرة فاطمة الخميسي، إن الصورة التي نشرها نتنياهو تتصدر المشهد الإعلامي في إسرائيل، لافتة إلى أنه يتم تناولها باعتبارها لحظة إعطاء رئيس الوزراء الأمر بتنفيذ هذه الهجمة.

وأشارت الخميسي إلى أنه على المستوى الرسمي، لم يتم التعليق حتى الآن على الهجمة، كما أن هناك تعليمات من وزارة الخارجية للسفراء بعدم التعقيب على هذه الهجمة، إلا إن هذه الصورة عززت المؤشرات التي تقول إن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجمة.

وترى مراسلة الجزيرة أن نتنياهو يتوجه عبر هذه الصورة برسالة طمأنة للرأي العام الداخلي، مفادها أنه تم إعادة رد الاعتبار وأنه أعطى الأوامر بشكل شخصي لتنفيذ هذه الهجمة، والمحافظة على معادلة الردع لصالح إسرائيل.

قلق بعد تصريحات بن غفير

وتشير الخميسي إلى أن البلبلة التي أثارتها تغريدة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير حول الهجمة لا تزال مستمرة بوسائل الإعلام، في ظل قلق لدى الأجهزة الأمنية وقوى المعارضة من تأثيرات هذه التغريدة.

وكان بن غفير كتب في وقت سابق -اليوم الجمعة- منشورا من كلمة واحدة على منصة إكس هي "مسخرة!" وذلك في أعقاب التقارير التي تحدثت عن ضربة إسرائيلية محدودة داخل إيران.

وقد وجه مسؤولون في الحكومة والمعارضة الإسرائيلية انتقادات لبن غفير، بسبب تصريحه اليوم حيث رأوا فيه تلميحا لمسؤولية تل أبيب عن الهجوم، فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزراء، لم تسمهم، قولهم "مثل هذه التصريحات قد تعرض أمن الدولة للخطر".

أما زعيم المعارضة يائير لبيد، فقال على منصة إكس "لم يحدث من قبل أن ألحق وزير في الحكومة الأمنية مثل هذا الضرر الكبير بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية"، مضيفا: "نجح بن غفير في السخرية من إسرائيل وفضحها من طهران إلى واشنطن".

يشار إلى أن تقارير إسرائيلية وأميركية تحدثت عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران فجر اليوم، في حين قالت طهران إن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان، وتم تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء البلاد.

وبعد فترة من الغموض أرجعت وكالة مهر الإيرانية أصوات الانفجارات إلى قيام الدفاع الجوي بإسقاط 3 مسيّرات صغيرة في أجواء أصفهان فجرا، وهو ما صدر أيضا عن التلفزيون الإيراني الذي قال إن أصوات الانفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة.

وكانت إسرائيل قد توعدت بالرد بعد أن شنت ضدها إيران نهاية الأسبوع الماضي هجوما بمئات الصواريخ والمُسيرات، ردا على استهداف مقر قنصليتها بدمشق في الأول من أبريل/نيسان الجاري بقصف إسرائيلي، مما أدى لمقتل ضباط إيرانيين كبار.