لماذا فشلت القبة الحديدية برصد مسيرة وصواريخ حزب الله في عرب العرامشة؟

قال الخبير العسكري العقيد محمد عباس إن عدم رصد إسرائيل للطائرة المسيّرة والصواريخ المستخدمة في هجوم "عرب العرامشة" يعود إلى تحليقها على ارتفاع منخفض وصواريخ سريعة الوصول إلى الهدف.

وأدى الهجوم إلى إصابة 14 جنديا بينهم 6 في حالة خطرة، وقد تم بمسيّرات وصواريخ مضادة للدروع، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وأوضح عباس خلال مقابلة مع الجزيرة أن استخدام هذا النوع من المسيرات الانقضاضية صغيرة الحجم مع صواريخ بركان التي تصل في بضع ثوانٍ إلى الهدف، أدى إلى عدم تفعيل القبة الحديدية.

وأضاف أن الهجوم "يؤكد دقة استطلاع المراقبة التابعة للمقاومة (اللبنانية)"، مؤكدا أن تأخر الجيش الإسرائيلي عن كشف العملية وعن حجم الخسائر يعود إلى رغبته في الحد من تسلل الإحباط إلى نفسيات الجنود والمستوطنين.

ووصف الخبير العسكري العملية بالنوعية لأنها أصابت أهدافها بدقة وأدت لخسائر كبيرة، ولم يستبعد أن يكون حجم الخسائر أكبر مما أعلن عنه الجيش الإسرائيلي لغاية الآن.

وعن أسباب نجاح العملية، قال عباس إن كافة مراكز الرصد والمراقبة الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية تعرضت للهجوم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولفت إلى استهداف المقاومة في لبنان للعديد من المراكز العسكرية الإسرائيلية الحساسة ومنها قاعدة "ميرون" التي تضم جزءا من القبة الحديدية، مشيرا إلى أن المقاومة اللبنانية لا تزال تستخدم الأسلحة المعروفة حتى الآن مثل صاروخي "فلق" و"بركان" والمسيّرات الانقضاضية.

وأدت هذه الاستهدافات -حسب الخبير العسكري- "لإعماء العدو عن مقاتلي المقاومة اللبنانية الذين يعملون على الحدود"، مشيرا إلى أن إسرائيل استعاضت عن هذه الأبراج بالأقمار الصناعية لكنها لم تتمكن من رصد كل التحركات.

ولم يستبعد عباس وقوع هجوم إسرائيلي على لبنان في ظل التحريض اليميني المتواصل، لكنه قال إن القرار الأخير في هجوم كهذا يعود لرغبة الولايات المتحدة الأميركية في توسيع الحرب من عدمه بالدرجة الأولى.