خبير عسكري: الاحتلال يطبق سياسة قضم الأرض وسط غزة بدلا من الهجمات الواسعة

قال الخبير العقيد ركن حاتم الفلاحي إن العملية التي أطلقها الاحتلال وسط قطاع غزة لا تزال محدودة، مشيرا إلى أن القوات تقوم بعمليات تهجير قسري لسكان المنطقة من خلال اعتقالهم وإبعادهم لمناطق خرى.

وأوضح الفلاحي -في تحليل على الجزيرة- أن الاحتلال يمارس سياسة قضم الأرض عبر دخول منطقة صغيرة، ثم الانتقال لغيرها بدلا من شن عمليات واسعة كما حدث في الشمال وخان يونس.

وعن القصف الجوي والمدفعي المتواصل على وسط القطاع، قال الفلاحي إنه إسناد طبيعي للقوات التي تعمل على الأرض، خصوصا إذا كانت هناك معلومات تفيد بوجود مقاتلين للمقاومة في المكان.

ولفت إلى أن الاحتلال دخل عمليته الحالية في الوسط إلى مناطق لم يدخلها سابقا على أمل تدمير كتيبتين تابعتين للمقاومة يقول إن لديه معلومات بوجودهما في القاطع الأوسط، وأيضا من أجل تأمين لواء "ناحال" الموجود في محور نتساريم الذي يصل شرق القطاع بغربه.

وفي بيت حانون، يحاول الاحتلال اعتقال أكبر عدد من السكان لجمع معلومات عن قادة المقاومة أو مقاتليها أو الأسرى أو شبكة الأنفاق كما فعل في مستشفى الشفاء عندما أعتقل أكثر من 800 مدني وأخضعهم للتحقيق.

إلى جانب ذلك، فإن هذه الاعتقالات تستخدم لتنفيذ عملية التهجير القسري، لأن من يتم اعتقالهم لا يعودون لمناطقهم، وإنما يطلق سراحهم في أماكن أخرى بعيدة، حسبما يقول الفلاحي.