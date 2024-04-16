خبير عسكري: أرجح أن يحاول جيش الاحتلال دخول رفح

رجح الخبير العسكري والإستراتيجي حاتم كريم الفلاحي أن يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول رفح باعتباره الخيار الأفضل، وذلك بسبب ضغط الشارع الإسرائيلي على الحكومة في قضية الأسرى الموجودين لدى المقاومة.

وأوضح -في حديثه لفقرة التحليل العسكري بقناة الجزيرة- أن حدة القتال في قطاع غزة قد انخفضت في جميع محاور القتال بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة، مشيرا إلى أن القتال أصبح يتركز على محور نتساريم والمحور الذي تقدمت فيه قوات الاحتلال باتجاه الزهراء والمغراقة لمسافة كيلومترين.

ووفق قراءة الفلاحي -في تحليل سابق على شاشة الجزيرة- فإن جيش الاحتلال يتصور أن جزءا من كتائب المقاومة الفلسطينية موجود في المغراقة والزهراء (وسط قطاع غزة)، ولذلك حاول التوغل في المنطقة ليواجه فصائل المقاومة.

وأشار الفلاحي إلى أن احتمال تصعيد إسرائيل العمليات العسكرية يمكن أن يتم على جبهات متعددة، مثل حديث الجيش الإسرائيلي عن الرد على الهجمات الإيرانية أو الهجوم مجددا على شمال قطاع غزة، ولكنه رجح أن يتم الهجوم على رفح، معتبرا أن التصريحات الإسرائيلية عن تأجيل العملية في رفح يمكن أن تدخل في إطار "الخديعة".