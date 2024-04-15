شاهد.. سرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة شرق جباليا

بث الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قال إنها من استهداف مقاتليه وكتائب المقاومة الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة جنود ومواقع الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وظهر أحد المقاتلين في الفيديو -الذي عرضته قناة الجزيرة- وهو يتوعد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال إنهم يتربصون بالعدو في الحدود الشرقية لجباليا وفي معسكر جباليا، وإن أي تقدم لقوات الاحتلال سيجابه بمقاومة.

وبيّنت المشاهد عملية رصد واستهداف مقاتلي سرايا القدس جنودا للاحتلال شرق جباليا.