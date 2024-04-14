في مقدمتها طرازات شاهد.. تعرف على أبرز المسيرات الإيرانية

تمتلك إيران أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة، استخدمت بعضها في الهجوم الأول من نوعه الذي شنته بشكل مباشر خلال الليلة الماضية على إسرائيل باستخدام مسيرات وصواريخ مختلفة.

وجاء هذا الهجوم ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع أبريل/نيسان الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وهذه أبرز المسيرات الإيرانية:

– شاهد 129

وهي طائرة استطلاع وهجوم، طولها 8 أمتار. ويصل مدى طيرانها إلى 24 ساعة، ويمكنها قطع مسافة 1700 كيلومتر، وتحمل 4 صواريخ من طراز سديد 345، وطول جناحيها 16 مترا.

– شاهد 136

وهي من طراز كاميكازي ووزنها 200 كيلوغرام وسرعتها القصوى تبلغ 185 كيلومترا في الساعة، كما يصل مداها 2000 كيلومتر، ويمكنها التحليق 10 ساعات متواصلة، وهي قادرة على حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات.

– شاهد 149

وتسمى "غزة"، وهي قادرة على التحليق لأكثر من 35 ساعة وطولها 10 أمتار، وتبلغ سرعتها 350 كيلومترا في الساعة، وهي قادرة على حمل 500 كيلوغرام من المتفجرات، وهي أول مسيّرة إيرانية مزودة بمحرك توربو مروحي.

– مهاجر 10

وهي قادرة على التحليق على ارتفاع 7 آلاف متر، ويصل مداها 2000 كيلومتر، ويمكنها التحليق لـ24 ساعة متواصلة، وتحمل 300 كيلوغرام من المتفجرات، وتبلغ سرعتها 210 كيلومترات في الساعة، وهي مجهزة بأنظمة الحرب الإلكترونية.

– كامان 22

وتشبه الطائرة الأمريكية "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) ويمكنها حمل 300 كيلوغرام من المتفجرات وتحلق أكثر من 24 ساعة، ويصل مداها إلى 3 آلاف كيلومتر.