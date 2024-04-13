شاهد.. سرايا القدس تقنص جنديا إسرائيليا خلال توغل الاحتلال في خان يونس

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا تظهر عملية قنص جندي إسرائيلي خلال تقدم قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت الصور الجندي وهو يقف فوق تبة ترابية بالقرب من مبنى خرساني، في حين كان أحد مقاتلي السرايا يراقبه بمنظار من داخل منزل مهدم وقناص يستعد لإطلاق النار.

وسقط الجندي الإسرائيلي في مكانه لحظة إطلاق القناص الفلسطيني النار عليه، حسب ما ظهر في الفيديو.