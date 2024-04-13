خبير عسكري: الاحتلال لن يهاجم رفح قبل انتهاء الضربة الإيرانية

يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي أن الاحتلال لن يقوم بالهجوم العسكري على رفح (جنوبي قطاع غزة) قبل أن تنتهي الضربة الإيرانية المحتملة ضد إسرائيل ردا على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق.

وبينما أشار إلى انخفاض حدة تصريحات الإسرائيليين بشأن الهجوم على رفح، قال الفلاحي إن التهديدات الإيرانية تسبّب حالة من الشلل التام لجيش الاحتلال خصوصا أنه لا يعرف أين ستكون الضربة الإيرانية، وهل ستشمل أهدافا مهمة وحيوية؟، مما يتطلب ردا إسرائيليا، وبالتالي يكون هناك تصعيد أكثر على هذه الجبهة.

وبالإضافة إلى مسألة إيران، هناك ضغط أميركي واضح على إسرائيل من مغبة الهجوم على رفح، نظرا للكثافة السكانية في المدينة والتي تحتاج إلى وقت لإجلاء الناس إلى مناطق آمنة.

ويعتقد الخبير العسكري والإستراتيجي أن خان يونس (جنوبي قطاع غزة) ستبقى منطقة مهمة وحيوية للاحتلال طوال الفترة القادمة، لأنها تؤثر مباشرة على رفح في حال بدأت المعركة، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية ستواصل بدورها عملياتها في المنطقة حتى يتحدد مصير القوات الإسرائيلية، بالإنسحاب أو البقاء.

عملية محدودة

وبشأن عجز قوات الاحتلال عن التقدم باتجاه مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أوضح العقيد حاتم الفلاحي أن العملية العسكرية التي ينفذها هناك محدودة، وقد توغلت قواته في المنطقة بقطاعات محدودة، مرجحا أن يكون هدفها التصدي لبعض العمليات المحتملة لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ودفعها إلى خلف وادي غزة.

وكانت سرايا القدس -الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي– أعلنت أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتمركزة في محيط موقع مالك العسكري شمال النصيرات.

وجدد الخبير العسكري والإستراتيجي الكلام الذي قاله من قبل من أن قوات الاحتلال ليس هدفها الدخول إلى مخيم النصيرات، مشيرا إلى أن محور نتساريم بعيد جدا عن منطقة النصيرات، ولو كان ينوي ذلك لدخل من المنطقة العازلة إلى منطقة النصيرات.

وخلص إلى أن العملية الإسرائيلية هي عملية محدودة إلى الزهراء والمغراقة، مرجحا أن تنسحب القطاعات الإسرائيلية بعد العملية.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الثالث على التوالي عمليته العسكرية البرية في مخيمات ومدن بوسَط قطاع غزة، وسْط قصف مكثف للمنطقة بالمدفعية والطائرات الحربية والمسيّرات.