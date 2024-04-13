الشهيدة نبيلة جرادة كانت تلميذة متفوقة تصنع الأساور والفرح

ضمن فقرة "ليسوا أرقاما"، استعرضت شاشة الجزيرة قصة الطفلة نبيلة تامر جرادة التي ارتقت شهيدة ولم تكمل عامها العاشر بعد.

وعقب العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة اضطرت نبيلة إلى النزوح مع عائلتها من دارها بمدينة غزة إلى خان يونس ثم إلى رفح، بحثا عن مأوى آمن تنثر فيه الحب والمرح.

ولكن أبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي إلا أن تلاحق نبيلة في مأواها الجديد وتقصف المزرعة التي نزحت إليها مع عائلتها في 26 مارس/آذار الماضي، فاستُشهد 18 من عائلتها، وكانت نبيلة واحدة منهم، ولم يمض حينها على استشهاد والدها سوى شهر واحد.

يذكر أن أعداد الشهداء والمفقودين قاربت 41 ألفا، وصل منهم فقط 33 ألفا و700 من الشهداء إلى المستشفيات، أما البقية فلا آثار لجثامينهم. وقد ارتفع عدد شهداء المجاعة من الأطفال إلى 30.