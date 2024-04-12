آية وعبد الله أبو عون.. طفلان أحبا الفرح والحياة وقتلهما الاحتلال

أفردت الجزيرة -في فقرتها اليومية المسائية حول ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة– مساحة لقصة الطفلين آية محمد أبو عون وشقيقها عبد الله، الذين قتلهما الاحتلال مع نحو 20 من عائلتهما، لينضما لقرابة 13 ألف طفلا استشهدوا في الحرب المستعرة بالقطاع.

وتبلغ آية من العمر 6 سنوات، ويصغرها شقيقها عبد الله عاما، وهو الذي أحبت والدته أن تدعوه "عبود" وهما شقيقان أحبا الفرح والغناء والشمس والحياة كما يصفهما من عرفهما.

تعرف آية كذلك بأنها طفلة هادئة رقيقة حنونة، يشبهها بعض معارفها بـ"نسمة الصباح"، وكانت تحب أن تطلق على نفسها "الأميرة آية"، في حين كان شقيقها عبد الله يبرع في إضحاك والدته وأخته بكلماته وتصرفاته الطفولية.

وكان عبد الله يحلم أن يصبح ضابط شرطة ووعد أمه بأنه سيشتري لها جهاز كمبيوتر وسيهديها معه وردة.

وفي الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي أطلقت طائرات إسرائيلية صواريخ على البناء الذي يوجد فيه منزل آية وعبد الله في دير البلح وسط القطاع، فاستشهد 23 شخصا، منهم الطفلان مع جديهما و4 من خالاتهما وعدد من أقاربهما.

وبقيت جثامين الشهداء ومنها جثمانا آية وعبد الله 29 يوما تحت الأنقاض قبل إخراجها ودفنها.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة قد تخطت 33 ألفا و634 شهيدا، وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة.