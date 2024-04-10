خبير عسكري يفسر سبب إعلان الاحتلال عزمه العودة لخان يونس

علّق الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي على تصريح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الذي قال فيه إن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح جنوبي قطاع غزة، وستعود إلى خان يونس.

وقال إن قادة عسكريين في جيش الاحتلال أعلنوا أن بقاء الجيش في خان يونس جنوبي قطاع غزة يعني استنزاف قدراته العسكرية، مرجحا أن يكون الانسحاب بغرض الذهاب إلى رفح، على أن تعود قوات الاحتلال مرة أخرى لخان يونس في فترات لاحقة.

ووفق تحليل الخبير العسكري والإستراتيجي على قناة الجزيرة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يبقى جيشه في خان يونس، لأنه لا يريد الانسحاب من قطاع غزة.

وأشار إلى وجود اختلاف في الرؤى بين نتنياهو وبين اليمين المتطرف وقيادة الجيش، ممثلة بهيئة الأركان، وبعض من شغلوا مناصب في وزارة الدفاع سابقا وبينهم غانتس.

وعن استهداف المقاومة الفلسطينية لممر "نتساريم"، الذي يفصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، قال الخبير العسكري والإستراتيجي إن هذا الممر سيكون عرضة للقصف طوال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يحاول حماية نفسه في المنطقة عبر إقامة سواتر ترابية بارتفاعات محددة، وقد أقام 3 قواعد رئيسية في الشرق والغرب والوسط.

وقال إيضا إن جيش الاحتلال يريد أن يجعل موطئ قدم عملياتي في "نتساريم"، خاصة إدا أراد التوغل مرة أخرى في المنطقة.

وعن عودة القصف الإسرائيلي إلى مدينة عبسان شرق خان يونس، قال العقيد ركن حاتم الفلاحي إن الهدف هو منع أي تقدم لفصائل المقاومة باتجاه القوات المتواجدة في هذه المنطقة.