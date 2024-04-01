حكاية لم تكتمل.. إسرائيل تقتل حافظة القرآن ومتعددة المواهب شيماء نعيم

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طبيبة الأسنان شيماء جمال نعيم، حافظة القرآن الكريم والحاصلة على أعلى شهادة في تلاوته بقطاع غزة، وكانت قد بدأت دورة في دراسة السند المتصل.

كانت شيماء (أم تيسير) ابنة وأما وزوجة وأختا، وقد حفظت القرآن في سن صغيرة، ويصفها محبوها بالطموحة الطيبة النقية اللماحة الذكية السمحة.

تخرجت شيماء في كلية طب الأسنان وحصلت على المرتبة الأولى في دفعتها، وكانت تتقن اللغتين الإنجليزية والألمانية كما كانت ملمة بشكل جيد باللغات التركية والفرنسية والعبرية.

ولم يتوقف حلم شيماء وطموحها في تطوير نفسها عند هذا الحد، حيث شاركت في دورة تلو أخرى في التصميم واللغات والتسويق، ومع انشغالاتها تلك نال ابنها تيسير ذو الـ3 سنوات من وقتها الكثير؛ تعليما وعناية وتطويرا لقدراته.

قضت شيماء آخر أيامها في النزوح مع عائلتها إلى دير البلح إلى أن وضعت طائرات الاحتلال نهاية لقصتها فاستشهدت مع ابنها وشقيقتها وأفراد آخرين من عائلتها في السادس من يناير/كانون أول الماضي.

وبعد 178 يوما من حرب الاحتلال على قطاع غزة، لا تزال حصيلة الضحايا في ازدياد، حيث تجاوز عدد الشهداء 32 ألفا و840 شهيدا قضوا بسبب القصف والجوع والاستهداف المباشر.