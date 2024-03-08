مشاهد قاسية توثق قتل جنود إسرائيليين مسنا فلسطينيا أعزل

بثت قناة الجزيرة مشاهد قاسية توثق قتل جنود الاحتلال الإسرائيلي مسنا فلسطينيا أعزل أثناء اقتحام منزل غرب مدينة غزة شمال القطاع.

وأظهرت المشاهد -التي تم تصويرها بكاميرا أحد الجنود الإسرائيليين- لحظات اقتحام المنزل من قبل الجنود وقتل المسن الذي كان موجودا لوحده في المنزل.

وأقر أحد الجنود -خلال حديث مع زملائه خارج المبنى- بقتل المسن الأعزل الذي لا يحمل سلاحا ويشير بيديه الفارغتين لتأكيد ذلك، بينما أظهر الجنود الآخرون احتفاء بما فعل الجندي.

وعاد الجنود إلى داخل المبنى مرة أخرى، وأطلقوا النار على جثة المسن رغم عدم وجود أي خطر عليهم أو وجود أي اشتباكات في المنطقة.

وبحسب بيانات الكاميرا، فإن تاريخ المقطع يعود إلى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند الساعة الرابعة إلا 5 دقائق من بعد الظهر.