وزير خارجية نيجيريا يدعو لموقف أفريقي حازم وجماعي بشأن غزة

في إطار رصدها أبرز المواقف الدولية تجاه التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، استضافت قناة الجزيرة وزير خارجية نيجيريا يوسف ميتما توغار، الذي أعلن شجب بلاده للمذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقال الوزير "إن نيجيريا تعارض العنف غير المسوّغ في قطاع غزة، وتشجب المجزرة التي تستهدف الفلسطينيين"، وهي ضد العنف غير المبرر الذي يمارسه الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، وترى أن لا مبرر لاستخدام ذلك المستوى من القوة ضد المدنيين والأبرياء من النساء والأطفال في غزة.

وتدعو نيجيريا إلى حل الدولتين، واحترام حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الخاصة بهم وسيادتهم، كما قال الوزير ميتما توغار لـ"الجزيرة".

وبشأن الموقف الأفريقي من العدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة أن فلسطين عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، قال وزير خارجية نيجيريا "لا بد من موقف حازم وجماعي من كل أعضاء الاتحاد الأفريقي في التعامل مع قضية غزة".

وفي تعليقه على موقف بلاده في ظل تجميد عدد من الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل، أوضح الوزير ميتما توغار أن هذا الأمر مطروح على طاولة النقاش، ولكن نيجيريا "تود القيام بالأمور بطريقة منظمة، وتحتاج للتشاور في اتخاذ القرارات".

وعن الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وصف الوزير هذه الخطوة بأنها مسار سليم، وقال إن جنوب أفريقيا هي الدولة المناسبة لاتخاذ هذا الموقف بحكم تاريخها.

وكشف أنه كان أحد وزراء الخارجية الذين قاموا بجولة أوروبية مطالبين بإنهاء المذبحة في غزة، وذلك في رده على سؤال حول دور نيجيريا بخصوص الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في 11 يناير/كانون الثاني الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية للحكم على تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها.