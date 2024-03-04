صحف عالمية: غزة باتت لحظة حاسمة في التاريخ الأخلاقي لأميركا والعالم

طالب كُتّاب وصحفيون في مقالات وتقارير نشرتها صحف ومواقع عالمية بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واتهموا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالوقوف وراء تعثر مفاوضات تبادل الأسرى.

وكتبت ميشيل نان في مقال بموقع "ذا هيل"، "إن غزة أصبحت لحظة حاسمة في التاريخ الأخلاقي للولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار. وتضيف الكاتبة أن ما سمتها "القنابل الغبية" التي تسببت في كثير من الموت والدمار بغزة، صنعتها أميركا ومنحتها لإسرائيل.

وفي نفس السياق، دحض مقال في مجلة "فورين أفيرز" تباهي القادة الإسرائيليين بأن لديهم الجيش الأكثر أخلاقا في العالم، وقال الكاتب أفنر غفارياهو- وهو جندي سابق عمل في الضفة الغربية– إن مزاعم القادة الإسرائيليين عن احترام بروتوكولات النزاع، وجهودهم للتخفيف من عدد الضحايا المدنيين، لا وجود لها في الواقع، مضيفا أن العكس هو الصحيح.

أما موقع "ميديا بارت" الفرنسي فنشر تحليلا وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بأنه "يهوى المفاوضات الأزلية التي لا طائل من ورائها"، وأوضح التحليل أن تعثر مفاوضات تبادل الأسرى هذه الأيام، لا يعود فقط لخلافات حول التفاصيل، وإنما لحسابات نتنياهو ومشكلاته السياسية الداخلية، وكذلك لطبيعة ائتلافه الحكومي المتطرف، وتحالفاته البرلمانية المتقلبة، كما يؤكد الموقع الفرنسي.

وسلط تحقيق في "الفايننشال تايمز" الضوء على الأزمة التي تمر بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ووصف هذه الأزمة بأنها الأسوأ في تاريخ الوكالة، وبأنها لا تهدد فقط سكان غزة بل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط كله.

ووفق الصحيفة، فإن مخيمات اللجوء في لبنان تبدو الأكثر هشاشة، وتنقل عن مسؤولة فرع لبنان قولها: إن الوكالة بالنسبة للفلسطينيين هناك هي شريان الحياة بكل تفرعاتها وتعقيداتها.