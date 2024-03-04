شاهد.. القسام تستهدف مدرعات الاحتلال وجنوده في تل الهوى

بثت الجزيرة مشاهد جديدة للمعارك بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وبدأت المشاهد بأحد مقاتلي القسام يكتب على أحد الحوائط الآية الكريمة "لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله" وبعدها إمضاء "نخبة القسام" قبل أن يظهر أحد المقاتلين وهو يستعد لاستهداف إحدى الآليات الإسرائيلية بقذيفة.

كما ظهرت مشاهد استهداف عدة آليات إسرائيلية، بينها دبابة ميركافا ومدرعة النمر، وإعطابها بقذائف مضادة للدروع في مناطق وعلى مسافة مختلفة، كما شملت المشاهد "دك" مقاتلي القسام تجمعات آليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون.

ومنذ هجوم طوفان الأقصى -الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت بأزمة إنسانية غير مسبوقة.