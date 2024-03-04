الدويري: هاغاري كاذب والمقاومة لا تزال فاعلة بعد 5 أشهر من الحرب

قال المحلل العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن المزاعم التي ذكرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، في خطابه الأخير، هي أكاذيب، مؤكدا أن قوى المقاومة الفلسطينية بغزة لا تزال فاعلة رغم مرور 5 أشهر من الحرب.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي زعم في إيجاز صحفي أن أكثر من 450 موظفا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) هم من مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأنه سيتم نشر المزيد من موظفي الوكالة الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح الدويري في تحليل عسكري للجزيرة أن هاغاري كان يخاطب الإعلام الغربي، لذلك جاء إيجازه باللغة الإنجليزية، لكنه استخدم معلومات كاذبة اعتاد تكرارها، ومنها اتهام المقاومة بالإرهاب وتجاهل ما يرتكبه الاحتلال من إرهاب دولة الذي تجاوز عدد ضحاياه 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومصاب، مضيفا "هو كاذب ويعلم أنه كاذب".

وفي سياق الحديث عن الوضع الميداني، قال الخبير العسكري إن قوى المقاومة لا تزال فاعلة وتقاتل بضراوة في جميع مناطق قطاع غزة رغم مرور نحو 5 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكدا أن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى -التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردا على الانتهاكات المتواصلة للاحتلال- تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وتسببت في أزمة إنسانية غير مسبوقة.