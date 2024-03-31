مظاهرات حاشدة في باريس لرفض إزالة فلسطين والمطالبة بمحاكمة إسرائيل

تظاهر آلاف الفرنسيين في العاصمة باريس تضامنا مع قطاع غزة، وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق السكان، وإحالة ما يحدث إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأكدوا رفضهم إزالة فلسطين.

وفي واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية منذ بدء الحرب رفع المشاركون لافتات تطالب بوقف الحرب ووقف تسليح إسرائيل والإبادة الجماعية.

ووفقا لتقرير أعده للجزيرة نور الدين بوزيان، فقد شارك في المظاهرات نواب من حزبي فرنسا الأبية والخضر، وطالبوا برفع الحصار تماما عن غزة.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية ماتيلد بانو إنهم مستمرون في النضال لرفض إزالة فلسطين.

وأكدت النائبة الفرنسية أن النضال الشعبي في أنحاء العالم لم يذهب سدى، حيث صوّت مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى لوقف القتال فورا وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وأشارت إلى أن هذا القرار يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة قد أصبحا في عزلة دولية.

وطالب المشاركون بمقاطعة الوفد الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في فرنسا الصيف المقبل، ودعوا إلى فرض عقوبات على إسرائيل ورفع ملف ما يحدث في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وخرجت مظاهرات حاشدة يوم السبت في مدن وعواصم أوروبية عدة، أبرزها "مليونية لندن"، وذلك تضامنا مع قطاع غزة وبمناسبة ذكرى يوم الأرض.

وتعود أحداث يوم الأرض إلى عام 1976 حينما صادر الاحتلال مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، ومنذ هذا التاريخ يحيي الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام هذه الذكرى من خلال إطلاق فعاليات عدة.