صحف عالمية: رمضان غزة فقد بهجته ودعوة لانتخابات مبكرة بإسرائيل

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على الأجواء الحزينة لرمضان في قطاع غزة هذه السنة، وعلى متاعب الفلسطينيين في الغرب من خلال حالة امرأة، بالإضافة إلى العلاقات الأميركية الإسرائيلية والدعم الألماني لإسرائيل.

وجاء في تحقيق من غزة نشرته "وول ستريت جورنال" أن الشهر الفضيل بالقطاع فقد هذه السنة كثيرا من بهجته وتفاصيله، مشيرا إلى أن معالم رمضان في شوارع غزة هذا العام خليط من المآسي، حيث عائلات مشرّدة وأيتام جياع تائهون بالعراء، ومساجد مُسواة بالأرض، وسط رعب من قصف إسرائيلي لا يتوقف، وفق الصحيفة.

ونشرت "فايننشال تايمز" مقالا لزهيرة جاسر، وهي موظفة في بنك استثمار أميركي في بريطانيا، من أب فلسطيني وأم إيطالية، تروي فيه المتاعب التي تجلبها لها هويتها في الغرب، جراء الأحكام الجاهزة السائدة، ومنها أن الفلسطينيين إرهابيّون وأنهم مجرد اختراع لمنع حصول اليهود على أرضهم.

وقالت زهيرة إن هذه الأحكام منعتها طويلا من الكشف عن هُويتها مستفيدة من جنسيتها الأوروبية، إلا أن ما يجري في غزة من أهوال أدخلها في دوامة حزن ودفعها إلى الاعتراف بأصلها وهُويتها، والدفاع عنهما بقوة وقناعة.

ومن جهة أخرى، دعا مقال في صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى إجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل لتفادي مزيد من التدهور، ورأت الكاتبة يديديا ستيرن أن ثقة الإسرائيليين في رئيس حكومتِهم بنيامين نتنياهو تدنّت بشكل خطير بسبب حرب غزة التي قالت "إنها تمضي في غموض، ولا أحد يعرف هل هي في بدايتها أم تقترب من نهايتها".

وركز تحليل في" فورين بوليسي" على ما قال إنه الأخذ والرد في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، مشيرا إلى "خطاب أميركي متشدد إزاء إسرائيل ثم إلحاقه بآخر متفهم متعاطف". ورأى صاحب التحليل أن ما جرى -الأسبوع الماضي- يصعب فهمه حتى على المتابع الجيد للعلاقات بين واشنطن وتل أبيب، لكنه يختم بالقول "إن هذا لا شيء أمام محنة سكان غزة".

أما "نيويورك تايمز" فكتبت أن "ألمانيا بصدد مراجعة دعمها المطلق لإسرائيل" مشيرة إلى أن هذا الدعم في ألمانيا واجبٌ تاريخي، لكن مع تدهور الوضع في غزة بسبب الحرب، بدأ مسؤولون ألمان يسألون: هل ذهبت بلادهم بعيدا في دعمها لإسرائيل؟

وتنقل الصحيفة عن خبراء ومحللين في برلين قولهم "إنَ هذا الدعم غير المحدود لم يعد ممكنا الدفاع عنه، خصوصا مع الإصرار الإسرائيلي على اقتحام رفح رغم معارضة العالم".

وسلطت "غارديان" البريطانية الضوء على اتهامات للمدارس بالمملكة المتحدة بمنع أي نقاش حول الحرب الإسرائيلية على غزة، ولفتت الصحيفة إلى تحذير مستشارة الحكومة للشؤون الاجتماعية، سارة خان، من أنَّ المنعَ قد يؤدي إلى تفاقم الغضب والاحتقان.