شاهد.. سرايا القدس تجهز لقصف سديروت وغلاف غزة

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي صورا تظهر عملية تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنة سديروت ومنطقة غلاف غزة.

وظهر مقاتلو السرايا وهم يظهرون فتحات الإطلاق ويقومون بوضع ذخائر من 5 صواريخ في منطقة زراعية، وقال أحدهم إن العملية -التي نفذها لواء الشمال- جرت يوم الـ15 من رمضان.

وأهدت السرايا الرشقة إلى "الشعب الفلسطيني المرابط ومحور المقاومة".

وكانت عملية التجهيز تتم في وضح النهار، في وقت جرت فيه عملية الإطلاق في المساء حسبما ظهر في الفيديو.