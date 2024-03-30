المفتي السابق علي جمعة: ربنا سيلغي النار ولا توجد مشكلة أن يبعث الشاب للفتاة ويقول لها "وحشتيني"

أطلق المفتي المصري السابق علي جمعة أفكارا وفتاوى جديدة في برنامجه الرمضاني "نور الدين" وصفت بالغريبة والخارجة عن ثوابت الأزهر الشريف وتوجهاته وإجماع أئمة المسلمين.

وقال جمعة ضمن فتاواه وأفكاره الجديدة إن هناك "احتمالية أن يلغي الله سبحانه وتعالى النار يوم القيامة"، مبررا ذلك "بأن الله سبحانه وتعالى أوجد النار لتخويف الناس فقط ولمنعهم من أن يؤذوا بعضهم البعض، إضافة إلى أن هناك دينا جديدا سيمكن جميع الناس من دخول الجنة".

وأضاف جمعة فتوى جديدة تؤطر لعلاقة الفتيات بالشباب قبل الزواج، وقال "يمكن أن يتصاحب الفتيات بالشباب بشكل عادي بس المهم ألا تكون بينهم قبلة"، وأوضح "لا توجد مشكلة أن يبعث الولد للبنت ويقول لها وحشتيني إذا كان أبوها على علم بالعلاقة".

وتناولت حلقة 2024/3/29 من برنامج "فوق السلطة" الأفكار والفتاوى الجديدة أطلقهاجمعة في برنامجه الرمضاني "نور الدين"، طارحه بعض التساؤلات عن أهمية وقوف بعض الشيوخ على فتاوى المرجعيات الدينية مثل الأزهر الشريف قبل طرح مثل هذه الفتاوى والأفكار.

وطرحت الحلقة سؤالا: هل راجع جمعة الأزهر الشريف قبل أن يطرح أفكاره وفتاواه البعيدة عن الإجماع؟ أم أنه يعتبر نفسه أرفع مكانة من الأزهر؟

وأشارت الحلقة إلى أن جمعة لو راجع شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب لكان وجهه إلى أهمية تحذير المصريين من الأطماع الإسرائيلية، كما قال الطيب نفسه "إن إسرائيل لم ولن تنتصر".