إعلام إسرائيلي: نتنياهو لا تهمه حياة الأسرى ويمارس خدعه المستهلكة

تناولت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي مسار مفاوضات تحرير الأسرى في قطاع غزة، موجهة انتقادات حادة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي اتهمته بعدم الجدية في السعي لهذا الهدف وبممارسة خدع مستهلكة في هذا السياق.

ونقلت القناة 12 عن يائير جولان، نائب رئيس الأركان سابقا، تأكيده أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب ويحاول كسب الوقت، وأن حياة الأسرى لا تهمه، فهم مثل "طرف ظُفر" بالنسبة له، على حد تعبيره.

من ناحيته، انتقد غاير بيلغ، محلل الشؤون السياسية في القناة ذاتها، خطاب نتنياهو الذي اعتبر فيه الحديث عن انتخابات مبكرة بمنزلة "هدية لحماس"، فقال بيلغ: "خطر في بالي أن أصرخ.. بيبي (نتنياهو)، توقف فورا عن هذه الخدعة المستهلكة التي تكررها مرة تلو أخرى!".

ومضى قائلا "في كل مرة ينتقد فيها نتنياهو شخصا ما يتحداه أو يشكل خطرا على حكمه بأي شكل من الأشكال، يتهمه فورا بالتبعية ليحيى السنوار (قائد حركة حماس في غزة) ولحسن نصر الله (زعيم حزب الله اللبناني) ولإيران ولأشد أعداء إسرائيل".

مواصلة الضغط

وفي السياق، تناول مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11، سليمان مسودة، حديث ممثل الجيش الإسرائيلي في المفاوضات الجنرال نيتسان ألون مع عائلات الأسرى وتأكيده لهم أنه تجب مواصلة الضغط على متخذي القرار في المستوى السياسي لعقد صفقة.

وحسبما نقله المراسل عن بعض المشاركين من عائلات الأسرى في اللقاء، فقد تبلور لديهم انطباع أن هناك من يتلكأ في المستوى السياسي ولا يريد التوصل لهذه الصفقة.

وفي سياق آخر، انتقد اللواء احتياط يتسحاك بريك (مفوض شكاوي الجنود سابقا) قتل فلسطينيين في حادثة قافلة المساعدات، وقال إن هذه الحادثة تضع إسرائيل مجددا في وضع خطير جدا، وتصب في مصلحة كثير من الدول التي تسعى لإخراجها من المجتمع الدولي.

وتابع "حاليا، يتم تصويرنا كأننا مصابون بالجرب في كثير من الدول، ولقد خسرنا كثيرا من رصيدنا في علاقتنا الدولية (..)؛ هذا يقدم لجمهورنا نموذجا عما قد يحدث إذا دخلنا رفح، حيث يوجد 1.4 مليون شخص؛ يجب علينا أن نبدأ بالتفكير بطريقة إستراتيجية، وليست تكتيكية، لأننا نفقد مكانتنا في العالم".