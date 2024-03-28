سرايا القدس تستهدف آلية وجنودا إسرائيليين في محيط مستشفى الشفاء

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا تظهر استهداف آلية إسرائيلية في محيط مستشفى الشفاء واشتباكات بالأسلحة الخفيفة مع جنود الاحتلال.

وظهر أحد المقاتلين في الفيديو وهو يستهدف الآلية بقذيفة محمولة على الكتف من نافذة أحد البيوت، كما ظهر آخر وهو يشتبك مع الجنود الإسرائيليين بمدفع رشاش وسط أحد الشوارع.

وأظهرت الصور حجم الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة جراء دخول القوات الإسرائيلية.