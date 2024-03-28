الاحتلال يعتدي على صحفيين في مخيم قلنديا بينهم مراسلة الجزيرة جيفارا البديري

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الخميس- على الصحفيين في مدخل مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة، ومن بينهم طاقم قناة الجزيرة.

وأطلقت القوات عددا من القنابل الدخانية والطلقات باتجاه مراسلة الجزيرة جيفارا البديري والطواقم التي كانت تغطي عملية يقوم بها الاحتلال في المخيم.

وظهر الصحفيون وهم يفرون من قنابل الغاز -التي كانت تملأ المكان- رغم أنهم كانوا يرتدون سترات العمل، وكانت مراسلة الجزيرة تواجه صعوبة في متابعة مداخلتها بسبب الاختناق.