"أمانة يابا ترد".. شاب ينتشل لوحده جثمان والده بعد يومين من استشهاده

بثت الجزيرة مشاهد من عملية وصول جثمان أحد الشهداء إلى مستشفى ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعدما تمكّن نجله من انتشاله لوحده بعد يومين من استشهاده، في ظل تعذر وصول سيارات الإسعاف إليه.

وفور وصول الجثمان إلى المستشفى، التفت عائلة الشهيد وأقاربه حوله وسط حالة من الصدمة والانهيار العصبي وذرف الدموع بغزارة حزنا على استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إحدى السيدات اللاتي ظهرن بالفيديو -يعتقد أنها زوجته- إن العائلة هربت إلى المستشفى من المجاعة، وأضافت "شردنا من الجوع، الله ينتقم منهم اليهود".

في حين ردد أحد أبناء الشهيد طيلة الوقت عبارات أملا في استجابة والده، من مثل "أمانة يابا ترد" و"حياة أبوك ترد" و"رد عليا يابا" "والله مالوش ذنب".

بدوره قال نجل آخر للشهيد إن إخوته كانوا في المستشفى بينما كان والده لوحده في الشارع، مشيرا إلى أنه ذهب لفريق الهلال الأحمر الفلسطيني لإحضار جثمانه لكن الأمر تعذر عليه، ليضطر في نهاية المطاف للذهاب وحده لإحضار جثمان والده من بين قوات الاحتلال.

يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 32 ألفا و552 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 74 ألفا و980، بحسب أحدث الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الصحة في القطاع.