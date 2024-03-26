صحف عالمية: عزلة إسرائيل تزداد ومصداقية أميركا تضررت بالمثل

سلَّطت صحف عالمية -في إطار متابعتها حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة– الضوء على قرار مجلس الأمن المطالب بوقف فوري لإطلاق النار بغزة، وتداعياته، وتزايد عزلة إسرائيل عالميا، وامتداد تضرر المصداقية إلى الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل.

وتناولت صحيفة لوموند الفرنسية قرار مجلس الأمن وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وعلقت بأن المجلس لم يتمكن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من تبني سوى قرارين من أصل 8 قُدِّمت للتصويت، لافتة إلى أنه بعد أكثر من 5 أشهر على الحرب، لا يزال دخول المساعدات إلى غزة غير كاف.

كما تناول موقع "مونيتور" إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في رفح بجنوب غزة، وذلك بسبب عدم نقضها مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة، ونقل الموقع عن مكتب نتنياهو أن هذه "نكسة تضر بجهود الحرب وإطلاق سراح الرهائن".

في حين رأى الكاتب إشان ثارور -في تحليل لصحيفة واشنطن بوست- أن الضرر الذي لحق بإسرائيل وسمعتها وتدني مصداقيتها في العالم نتيجة حرب غزة هو نفسه الذي لحق بالولايات المتحدة، مشيرا إلى الخلاف المتنامي بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإسرائيل.

بدورها، رأت الكاتبة سوزان هاتيس رولف -في مقال بصحيفة جيروزاليم بوست- أنه على الرغم من التأييد الذي كسبته إسرائيل في العالم الغربي إثر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإنه مع مرور أكثر من 5 أشهر من الحرب والتدمير والحصار والتجويع الذي تمارسه في غزة، بدأت عزلة إسرائيل تزداد.

بينما يرى المقدم عميت ياغور -في مقال بصحيفة معاريف- أن الوقت حان لبدء نقاش إستراتيجي إسرائيلي داخلي بشأن اليوم التالي لحرب غزة، ثم عقد مناقشات على كافة المستويات مع أميركا ودول أخرى، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تخفيف الانتقادات الأميركية التي تضر بإسرائيل وتدعم حماس، حسب رأيه.