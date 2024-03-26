صحف عالمية: إسرائيل وحيدة ومكشوفة بعد قرار مجلس الأمن

طغى الامتناع الأميركي عن التصويت في مجلس الأمن على قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على عناوين الصحافة العالمية في إطار متابعتها حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وبعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -أمس الاثنين- قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأيد أعضاء المجلس المتبقون، وعددهم 14 دولة، القرار الذي اقترحه الأعضاء الـ10 المنتخبون في المجلس، والذي يطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والتزام الأطراف بالقانون الدولي تجاه المحتجزين.

وفي مقال بمجلة نيوزويك، قال رئيس منظمة "أميركيون من أجل السلام الآن" هدار سوسكيند إن الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذ القرار الصحيح بالامتناع عن التصويت، والسماح بتمرير قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

ورأى الكاتب أن بايدن يوضح بهذا الموقف أن الحرب في قطاع غزة يجب أن تنتهي، مما يعد خطوة أولى في تقييد الحكومة الإسرائيلية التي فقدت كلّ مظاهر الشرعية، وفق تعبيره.

نتنياهو سيدمر إسرائيل

بدورها، اتهمت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أصبح أداةً لتدمير إسرائيل، لأنه يعرضها لمخاطر إستراتيجية قد تكلفها ثمنا باهظا، كما يتعمد إلحاق الأذى بمواطني إسرائيل من أجل بقائه السياسي.

وأضافت الصحيفة أنه على نتنياهو أن يلوم نفسه فقط، لأن الأميركيين بذلوا قصارى جهدهم ليوضحوا لإسرائيل أن صبرهم قد نفد، ودعته للاستقالة لمنح إسرائيل فرصة لإنقاذ نفسها.

في حين نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تحليلا للكاتب إيتمار آيشنر، رأى فيه أن قرار مجلس الأمن يؤثر سلبًا على مفاوضات صفقة الرهائن، ويبعث برسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن إسرائيل أصبحت أكثر عزلة من أي وقت مضى، ويمكن أن يكون ذلك لاحقا ذريعة للدول لاتخاذ إجراءات دبلوماسيةٍ ضد إسرائيل.

أما صحيفة لوموند الفرنسية فرأت أن الامتناع الأميركي عن التصويت في مجلس الأمن أثار أزمة مفتوحة مع إسرائيل، وعكس السخط على نتنياهو، مضيفة أن إسرائيل أصبحت بعد التصويت "وحيدة ومكشوفة".

وتعقيبا على المخاوف من رفض إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن، ينقل موقع ميديا بارت الفرنسي عن الخبير القانوني الفرنسي يوهان صوفي تشديده على أن أطراف النزاع ملزمة باحترام شروط القرار، وإذا حدث العكس فسيتحتم على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات أخرى مثل العقوبات.

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا لعضوة مجلس النواب الأميركي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، طالبت فيه الولايات المتحدة بالتوقف عن تسهيل القتل الجماعي في قطاع غزة عبر اتخاذ خطوة تعليق تزويد إسرائيل بالسلاح.