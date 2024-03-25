شاهد.. القسام تستهدف بالقناصة مقرا لقيادة الاحتلال بمحيط "الشفاء"

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد جديدة من استهداف مقاتليها مقرا لقيادة الاحتلال الإسرائيلي آلياته وجنوده في محيط مستشفى الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

واستهدف مقاتلو القسام آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" من مسافات مختلفة، وتمت إصابتها بصورة مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وفق المشاهد التي عرضتها الجزيرة.

كما أظهرت المشاهد استهداف مقاتلي القسام مقر قيادة وسيطرة للاحتلال بالقناصات، وذلك برصاص عيار 12.7 المضاد للتحصينات، حيث تم إصابة عسكريين اثنين على الأقل، ورصد إحدى طائرات الاحتلال التي تحوم في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت كتائب القسام إنها "قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة"، كما أعلنت استهداف مقاتليها دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في شارع الرشيد غرب حي تل الهوا بمدينة غزة.

وتزامنا مع بدء العملية الإسرائيلية فجر الاثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات إسرائيلية متوغلة بالقرب من مستشفى الشفاء، وأنها "تستهدف عددا من الآليات الصهيونية، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم".

وتستمر المواجهات لليوم الثامن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد سابقا أن عمليته العسكرية في مجمع الشفاء مستمرة، مشيرا إلى أنها تجري بمشاركة اللواء 401 ووحدة الكوماندوز البحرية، تحت إمرة الفرقة 162.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال -في مختلف محاور القتال- منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تستخدم القسام قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، علاوة على الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.