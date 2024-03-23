تعرف على مراحل تطور العملة الفلسطينية منذ سقوط الخلافة العثمانية

مرّت العملة الفلسطينية بالعديد من التغيرات منذ سقوط الخلافة العثمانية وحتى يومنا هذا، حيث أوقفت بريطانيا التعامل بالعملة العثمانية عام 1917، ثم أسست مجلس النقد الفلسطيني في 1926.

ووفقا لتقرير تفاعلي نشرته الجزيرة، فقد أقر المندوب البريطاني -في عام 1927- التعامل بالجنيه الفلسطيني وظل الوضع قائما حتى قررت المملكة المتحدة إخراج فلسطين من منطقة الإسترليني سنة 1948.

وفي 1949 ألغت إسرائيل التعامل بالجنيه الفلسطيني وفرضت الليرة الإسرائيلية بدلا منه، إلى أن حل الجنيه المصري بدلا منها داخل قطاع غزة سنة 1951.

وبعد احتلال الضفة الغربية وغزة سنة 1967، أغلقت إسرائيل كافة البنوك العربية وأعادت التعامل بالليرة الإسرائيلية.

وفي 1994 تم تأسيس سلطة النقد الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وفي 2018 أعلنت السلطة الفلسطينية عزمها إطلاق عملة محلية بدلا من الشيكل.