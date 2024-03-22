كيف يقضي المعتكفون أوقاتهم في المسجد الأقصى؟

قال عدد من المعتكفين في المسجد الأقصى خلال حديثهم لـ"نافذة الجزيرة من القدس" إنهم كانوا حريصين على استثمار الفرصة المتاحة لهم للاعتكاف بالأقصى باعتباره أمرا ضروريا وواجبا دينيا، للتأكيد على حق المسلمين الكامل فيه.

وأوضحوا أنهم يقضون وقتهم خلال الاعتكاف ما بين الصلاة وقراءة القرآن فرادى، أو في الحلقات المخصصة لذلك، ومعايشة الأجواء الإيمانية والروحانية المختلفة، في حين لفت أحد المتحدثين إلى أن ذلك يأتي بعد غياب استمر لنحو 9 أشهر حرموا خلالها من الصلاة في المسجد الأقصى.

وفي حديثه للنافذة، أوضح الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى، أن الاعتكاف متاح في ليلتين من كل أسبوع خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان، في حين سيكون متاحا بشكل كامل في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وأوضح أن تحديد الاعتكاف بليلتي (الخميس-الجمعة، والجمعة-السبت) خلال الأسابيع الأولى من رمضان، جاء كترتيب إداري بعد الوقوف على الرغبة المتزايدة لكثير من الشباب الفلسطيني خاصة ممن هم من أبناء مناطق الـ48، حيث يتوافق ذلك مع أوقات عطلهم وفراغهم.

وذكر أن مشروعية الاعتكاف مستمدة من التشريع النبوي، إذ كان سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- يعتكف عمليا بالمساجد في أيام مختلفة من العام، وعلى الأخص خلال شهر رمضان المبارك.