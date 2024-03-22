صحف عالمية: على بايدن وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة ومجاعة غزة الأسوأ منذ 8 عقود

ركزت صحف ومواقع إخبارية عالمية على تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشددت على ضرورة سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطالبت الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.

ورأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في افتتاحيتها أن "حكومة نتنياهو يجب أن تسقط من أجل بقاء إسرائيل".

وأضافت أنه "يجري إفراغ الديمقراطية الإسرائيلية من محتواها، وتفقد الحكومة الاتصال بالواقع والعالم ينفد صبره، والطريقة الوحيدة لتصحيح المسار تتمثل في زيادة حدة الاحتجاجات في إسرائيل على نطاق واسع، والمطالبة بعودة الرهائن (الأسرى) وإنهاء الحرب في غزة، وإجراء انتخابات مبكرة".

لكن نظيرتها "جيروزاليم بوست" نشرت تصريحا لوزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، قبيل زيارته واشنطن الأسبوع المقبل، قال فيه إن الجيش سينفذ الهجوم على رفح حتى لو عارض العالم أجمع وفُرضت عزلة دولية عل إسرائيل.

انتقادات لبايدن

من جانبها نشرت مجلة "نيوزويك" الأميركية مقالا للخبير في شؤون الشرق الأوسط خوري بيترسن سميث، قال فيه إن خطاب الرئيس بايدن تحسن بشأن غزة، لكن أفعاله لا تبدو كذلك.

وأضاف الكاتب أنّ على الرئيس أن يتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة إذا كان جادا في إنقاذ حياة الفلسطينيين "وأيُ شيء أقل من ذلك يجعله يبدو سيئا خلال الحملة الانتخابية".

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية في افتتاحيتها إن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على منع إسرائيل من شن الهجوم على رفح.

ووفق الصحيفة، فإن واشنطن هي المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع اليوم لأنها استخدمت حق النقض مرارا وتكرارا ضد قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وكانت المورد الرئيسي للسلاح إلى إسرائيل.

مجاعة مروعة

ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقالا للكاتب أليكس دي وال، قال فيه إن غزة توشك أن تكون على حافة مجاعة هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الأزمة الصحية في القطاع مروعة وينبغي للعالم ألا يتفرج حتى يحصي قبور الأطفال، لافتا إلى أنه "حتى لو تم وقف النار فورا وسُمح لشاحنات المساعدات بالدخول، فإن الموت سيستمر لبعض الوقت في غزة".

ومن جانب آخر، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الأطباء الأميركيين المتطوعين الذين عالجوا المرضى في مستشفيات غزة في ظروف مروعة وعادوا إلى البلاد يمارسون ضغوطا مكثفة حاليا على المسؤولين من أجل وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ حياة سكان القطاع.

بدوره ذكر موقع "ذا هيل" الأميركي أن عددا من النواب التقدميين البارزين انتقدوا بشدة القيود المفروضة على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلين إنها غير معقولة.

ونقل الموقع عن النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز أن تقييد التمويل خطوة مسيسة بامتياز لأنها لا ترتكز على حقائق سليمة، وأنّ تقييمات استخباراتية أثبتت هذا بشكل كبير.